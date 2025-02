Voluntarios usan megáfonos y sirenas para advertir a inmigrantes sobre presencia de ICE en su área

Ron Gochez, segundo de izquierda a derecha, un profesor voluntario para Unión del Barrio, una organización que defiende los derechos de los inmigrantes, escucha a otros voluntarios reunidos en un estacionamiento antes de rastrear operativos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Los Ángeles el jueves 27 de febrero de 2025. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved