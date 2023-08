Volcanes y arte con miradas diversas se dan cita en un museo de Ciudad de México

Personas visitan la exposición recientemente inaugurada que el Museo de Arte Moderno reunió sobre los volcanes, el paisaje que crean y su influencia en la cultura mexicana, en la Ciudad de México, el sábado 12 de agosto de 2023. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

