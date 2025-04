Vietnam conmemora 50 años del fin de la guerra centrado en la paz y la unidad

Un vendedor de especias espera a que lleguen clientes a su puesto en el mercado de Cholon, el martes 29 de abril de 2025, en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. (AP Foto/Richard Vogel) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Veteranos vietnamitas participan en un desfile que conmemoró los 50 años del final de la Guerra de Vietnam, el 30 de abril de 2025, en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam.

Una unidad médica femenina de Vietnam marcha en un desfile militar que conmemoró los 50 años del final de la Guerra de Vietnam, el 30 de abril de 2025, en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam.