VIDEO: 50 arrestados tras saqueo de decenas de tiendas en Filadelfia

FILADELFIA-SAQUEOS

Vista de una tienda de bebidas alcohólicas saqueada en Filadelfia, miércoles 27 de setiembre de 2023. La policía dice que grupos de adolescentes invadieron tiendas en Filadelfia en lo que pareció un esfuerzo concertado, llenaron bolsas con mercadería y huyeron. (AP Foto/Matt Rourke)

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.