Vicepresidenta de Ecuador se encuentra en Turquía tras disputa pública con el presidente Noboa

ARCHIVO - La vicepresidenta ecuatoriana Verónica Abad, suspendida de su cargo, ingresa a una audiencia con relación a la suspensión de sus labores por parte del Ministerio del Trabajo, el 23 de diciembre de 2024, en Quito, Ecuador. Una jueza reincorporó a Abad en su cargo. (AP Foto/Carlos Noriega, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.