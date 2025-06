Veteranos del Día D regresan a Normandía para conmemorar su 81º aniversario

Calvin Shiner (centro), de 102 años y que fue seleccionado en 1943 para ingresar en una unidad de construcción de soldados negros en el ejército de Estados Unidos, y otros veteranos de la Segunda Guerra Mundial, asisten a un acto de conmemoración el 2 de junio de 2025 en Colleville-sur-Mer, en el cementerio estadounidense de Normandía, en vísperas del aniversario del Día D. (AP Foto/John Leicester) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved