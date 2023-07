Velan a líder de las autodefensas mexicanas entre el miedo y la posibilidad de retomar las armas

Familiares de Hipólito Mora se abrazan cerca de su féretro, en el velorio de este líder de las autodefensas civiles armadas en su casa de La Ruana, México, viernes 30 de junio de 2023. Mora, líder de las autodefensas que expulsaron al cartel del narco Caballeros Templarios del estado de Michoacán, fue asesinado el jueves en una calle de su pueblo. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved