Valencia busca catarsis en la tradicional quema de esculturas tras mortales inundaciones

Una asistente coloca moldes de arena cerca de una escultura en forma de cono que, al girar, dibuja en el piso un mapa de las ciudades afectadas por las inundaciones, en el festival de las Fallas en Valencia, España, el miércoles 19 de marzo de 2025. Cinco meses después de las letales inundaciones que arrasaron Valencia, la ciudad española tendrá su mayor celebración del año: Las Fallas. Las esculturas se elaboraron con restos de las casas de las personas y se burlan de políticos acusados de manejar erróneamente la catástrofe. (AP Foto/Alberto Saiz) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.