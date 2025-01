Una tormenta gélida provoca inusual nevada en Houston y Nueva Orleans; Florida prepara quitanieves

Un ciclista para por la avenida 13th después de que una tormenta invernal bajara la temperatura máxima diurna y dejara nieve en la calle el lunes 20 de enero de 2025 en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Una familia camina por el vecindario, el martes 21 de enero de 2025, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Mariella Rodriguez se desliza por una colina cubierta de nieve el martes 21 de enero de 2025, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas caminan en Bourbon Street durante una nevada en Nueva Orleans, el martes 21 de enero de 2025. (AP Foto/Gerald Herbert) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una fuerte nevada en Pensacola, Florida, el martes 21 de enero de 2025. (Luis Santana /Tampa Bay Times vía AP) Tampa Bay Times