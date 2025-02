Una oración por Francisco: mexicanos piden por la salud del papa en la catedral capitalina

Feligreses encienden una vela por la salud del papa Francisco en la Catedral Metropolitana en Ciudad de México, el jueves 27 de febrero de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

