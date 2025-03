Un "timbre para peces" holandés se convierte en un éxito en línea al combinar TV lenta y ecología

Una foto sin fecha de un pez en la compuerta de un río en la ciudad holandesa de Utrecht, Holanda, donde se instaló un "timbre para peces" que permite a los seguidores de una retransmisión en vivo alertar a las autoridades cuando empiezan a acumularse peces atrapados en su migración de primavera a zonas poco profundas de cría. (Visdeurbel via AP)

Rashid Ouchene abre una esclusa en Utrecht, Holanda, el martes 11 de marzo de 2025, donde se instaló un "timbre para peces" que permite a los seguidores de un streaming alertar a las autoridades de que hay peces atrapados en su migración primaveral hacia aguas poco profundas de desove. (AP Foto/Aleksandar Furtula) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved