Un padre llora a sus dos hijos que murieron en un ataque israelí mientras el hambre empeora en Gaza

Hatem Al-Nouri muestra una foto en la que aparecen sus hijos Amir (derecha), de 4 años, y Omar (segundo desde la derecha), de 8, acompañados por sus hermanos, mientras habla de cuando Amir y Omar fallecieron a causa de un ataque israelí mientras esperaban recibir suplementos nutricionales en una clínica, durante una entrevista en su casa en Deir al-Balah, Franja de Gaza, el viernes 11 de julio de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.