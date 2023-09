Un ataque ucraniano deja un astillero de Crimea en llamas, 2 barcos dañados y 24 heridos

Paramédicos ucranianos de la 3ra brigada de asalto trasladan a un camarada herido en una camilla tras llegar del campo de batalla a un hospital de campaña cerca de Bájmut, región de Donetsk, Ucrania, el domingo 10 de septiembre de 2023. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved