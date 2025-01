Ucrania organiza primer torneo de fútbol para amputados de guerra y planea un salto internacional

Los jugadores del Shakhtar Stalevi y del Pokrova FC-2 disputan el primer torneo de fútbol para amputados en la guerra, en Kiev, Ucrania, el 11 de enero de 2025. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los jugadores del Shakhtar Stalevi y del Pokrova FC-2 disputan un partido en el primer torneo para amputados de guerra, en Kiev, Ucrania, el 12 de enero de 2025. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los jugadores del Pokrova FC y del Pokrova FC-2 disputan un partido en el primer torneo para amputados de guerra, en Kiev, Ucrania, el 11 de enero de 2025. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los jugadores del Shakhtar Stalevi y del Pokrova FC-2 disputan un partido en el primer torneo para amputados de guerra, en Kiev, Ucrania, el 11 de enero de 2025. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los futbolistas del Shakhtar Stalevi descansan durante el primer torneo para amputados de guerra, en Kiev, Ucrania, el 11 de enero de 2025. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los jugadores del Pokrova FC-2 celebran una victoria en el primer torneo para amputados de guerra, en Kiev, Ucrania, el 12 de enero de 2025. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un jugador del Shakhtar Stalevi, en un momento del partido contra el MSK Dnipro en el primer torneo para amputados de guerra, en Kiev, Ucrania, el 11 de enero de 2025. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un jugador del Pokrova FC y otro del Pokrova FC-2 disputan un partido en el primer torneo para amputados de guerra, en Kiev, Ucrania, el 11 de enero de 2025. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los jugadores del AMP FC de Kiev y del Pokrova FC-2 se saludan durante el primer torneo para amputados de guerra, en Kiev, Ucrania, el 12 de enero de 2025. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved