Turquía suspende a cinco alcaldes mientras aumenta la represión contra la oposición

ARCHIVO - Ekrem Imamoglu, candidato a la alcaldía de Estambul con el Partido Republicano del Pueblo, o CHP, se limpia el sudor de la frente durante una conferencia de prensa tras las elecciones locales, en Estambul, Turquía, el 31 de marzo de 2019. (AP Foto/archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.