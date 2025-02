Turquía detiene a 10 funcionarios y amplía represión en distritos opositores en Estambul

Seguidores del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, corean consignas frente a un tribunal de la ciudad, en Turquía, el 31 de enero de 2025. Los carteles, en turco, dicen: "No hay salvación por separado, o todos o ninguno". (AP Foto/Emrah Gurel) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved