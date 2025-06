Trump dice que en las próximas 2 semanas decidirá si EEUU ataca directamente a Irán

Un manifestante sostiene un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra ataques israelíes contra múltiples ciudades en Irán, en un puente que lleva a la fortificada Zona Verde donde se encuentra la embajada estadounidense en Bagdad, Irak, el miércoles 18 de junio de 2025. (AP Foto/Hadi Mizban) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer es evacuada del lugar donde impactó un misil iraní en Ramat Gan, Israel, el jueves 19 de junio de 2025. (AP Foto/Oded Balilty)

Pacientes descansan al aire libre tras el impacto de un misil lanzado desde irán en el complejo hospitalario de Soroka en Beersheba, Israel, el jueves 19 de junio de 2025. (AP Foto/Leo Correa)

Humo sale de un edificio del complejo hospitalario Soroka tras ser alcanzado por un misil lanzado desde Irán, en Beersheba, Israel, el jueves 19 de junio de 2025. (AP Foto/Leo Correa)