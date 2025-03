Tribunal rumano ratifica anulación de la candidatura presidencial del ultraderechista Georgescu

Una mujer muestra un retrato de Calin Georgescu en una protesta después de que el Tribunal Constitucional de Rumania mantuviera la anulación de su candidatura en la repetición de la elección presidencial, en Bucarest, Rumania, el martes 11 de marzo de 2025. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.