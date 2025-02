Tribunal bosnio condena a un año de prisión al presidente separatista de los serbios en Bosnia

El presidente serbobosnio Milorad Dodik habla en un mitin tras el veredicto de un tribunal que podría ordenar que el líder serbio prorruso quedara fuera de la política o incluso que fuera sentenciado a prisión, en la ciudad bosnia de Banja Luka, a 240 kilómetros al noroeste de Sarajevo, el martes 25 de febrero de 2025. (AP Foto/Radivoje Pavicic) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved