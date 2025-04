Tres astronautas regresan a la Tierra tras seis meses en la estación espacial de China

ARCHIVO - Los astronautas chinos (de izquierda a derecha) Wang Haoze, Cai Xuzhe y Song Lingdong saludan antes de partir al espacio a bordo de la misión Shenzhou-19, en el centro de lanzamiento de Jiuquan, en el noroeste de China, el 30 de octubre de 2024. (AP Foto/Ng Han Guan, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved