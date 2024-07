Tras 32 años de ser una voz progresista de los judíos LGBTQ, la rabina Sharon Kleinbaum se jubila

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La rabina Sharon Kleinbaum canta durante su última ceremonia en el Salón Masónico, el viernes 28 de junio de 2024, en Nueva York. Tras encabezar la sinagoga LGBTQ+ más grande de Estados Unidos durante las últimas tres décadas, ahora deja el puesto y se jubila. (AP Foto/Andres Kudacki)

Los feligreses habituales del templo han sido personalidades muy reconocidas de los medios y figuras históricas LGBTQ+. Edie Windsor, quien demandó y ganó para revocar la Ley de Defensa del Matrimonio, asistió regularmente mientras vivió. Andy Cohen, famoso por “Real Housewives”, está allí con regularidad. Joan Rivers se presentó en la festividad de Yom Kipur. La esposa de Kleinbaum es Randi Weingarten, presidenta del sindicato de docentes más grande del país.

Nombrada al puesto en 1992, Kleinbaum pasó gran parte de su primer año sepultando a miembros de su congregación, muchos de los cuales murieron de sida. La necesidad de tener a un rabino asalariado que brindara atención pastoral fue una de las razones más importantes para que CBST la contratara. Uno de sus primeros funerales fue para un miembro del comité de búsqueda que la contrató.

La década de 1990 trajo consigo una mayor visibilidad de gays y lesbianas en la esfera pública, pero también la aprobación de la Ley de Defensa del Matrimonio federal, que definía que el matrimonio era solamente entre un hombre y una mujer.

“Al principio ella realmente hacía un trabajo de triaje rabínico, trabajando con una comunidad que al final vio (a un tercio) de sus miembros morir de sida”, dijo William Hibsher, miembro de CBST durante varias décadas que estaba allí cuando Kleinbaum fue nombrada al puesto.

Hibsher no era un judío practicante en los primeros años de la década de 1990, pero dijo que se sintió inspirado por el trabajo de Kleinbaum, al igual que por la atención que ella le brindó a la pareja de él, que murió de sida a mediados de ese decenio. Posteriormente se involucró mucho con la sinagoga e incluso formó parte de su junta directiva y ayudó a recaudar millones de dólares para su ubicación actual en la calle 30 oeste.

Cuando Nueva York legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2013, Kleinbaum se paró en el parque frente a la oficina matrimonial y celebró bodas entre personas del mismo sexo al aire libre. Entre las parejas que casó en 2014 había dos hombres que pasaron 20 meses en la planeación de su boda, que se celebró en lo que solía ser un teatro de Broadway.

Kleinbaum no ha especificado qué planea hacer cuando se jubile, pero dijo que probablemente continuará con su trabajo en pos de la justicia social o en la política de los demócratas. CBST le ha otorgado el título de “rabina emérita sénior” para mostrar cierto nivel de vinculación ahora que deja el cargo, pero la bimá —el podio desde el que se lee la Torah— en CBST ya no será suya.

Incluso personas que serían consideradas sus adversarios ideológicos han encontrado puntos en común para colaborar con ella en cuestiones de libertad religiosa y derechos humanos.

Cuando el presidente Joe Biden nombró a Kleinbaum para la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés), que monitorea e investiga la libertad de expresión religiosa en todo el mundo, ella fue uno de los comisionados junto con Tony Perkins, jefe del Family Research Council, un organismo de investigación sin fines de lucro que se opone al movimiento por los derechos LGBTQ+.

“Ella es capaz de dar un paso atrás para ver dónde (dos personas con fuertes diferencias ideológicas) pueden coincidir en temas centrales, y darse cuenta de que allí es donde podemos encontrar puntos en común”, dijo Fred Davie, viejo amigo de Kleinbaum y administrador del Union Theological Seminary, un seminario liberal cristiano.

Kleinbaum se desempeño durante dos mandatos en la USCIRF. El primero terminó al comenzar el 2020 cuando decidió centrar la atención en su congregación durante la pandemia de COVID-19. Para ella y la congregación, era un terreno familiar después de la crisis del sida.

“Supimos inmediatamente muchos de los elementos con los que tendríamos que lidiar: aislamiento, soledad, miedo”, dijo Kleinbaum. “Había diferencias, por supuesto, con el sida, pero muchas cosas eran tan suficientemente similares que casi se sentían como una reacción instintiva”.

Para la congregación, parece haber cierto grado de incertidumbre sobre cómo será la sinagoga sin ella. CBST, al igual que muchas congregaciones, se inclina hacia los miembros de mayor edad; muchos han estado con Kleinbaum desde el principio.

Este año, la sinagoga nombró a Jason Klein para que sea el nuevo rabino principal; comenzará el 1 de julio. Pero el consenso entre los miembros parece ser que Kleinbaum es simplemente irremplazable.

“Creo que la gente, en el fondo de su corazón, quería encontrar una Kleinbaum 2.0 para reemplazarla”, dijo Hibsher. “Hay un panorama de sinagogas progresistas maravillosas en todo Manhattan. Así que parte de la pregunta para la congregación será: ¿existe la necesidad de una sinagoga LGBT en el año 2024? Creo que la hay”.

Si bien Kleinbaum expuso sus planes de dejar CBST hace un año, hubo gritos ahogados entre los asistentes a los servicios de Yom Kipur en septiembre pasado cuando se mencionó que ella ya no dirigiría CBST. Su penúltimo servicio de shabat, celebrado el 21 de junio, estaba lleno a reventar. La oradora principal fue Letitia James, la fiscal general estatal de Nueva York.

“Lo más importante es que nos ha dado un espacio”, dijo James mientras usaba las manos para señalar a la sinagoga y la multitud que abarrotaba el lugar. “Este espacio. Donde podemos estar seguros. Donde podemos ser libres”.

