Trabajadores del Vaticano instalan la estufa donde se quemarán los votos durante el cónclave

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Reporteros observan una fotografía del cónclave donde fue elegido el fallecido papa Francisco el 13 de marzo de 2013, expuesta en el interior de los Apartamento Borgia, en los Museos Vaticanos, durante una visita para la prensa, el 2 de mayo de 2025. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Después de cada dos rondas de votación, las papeletas se queman en la estufa. Si no hay acuerdo, las boletas se mezclan con cartuchos que contienen perclorato de potasio, antraceno —un componente del alquitrán de hulla— y azufre para producir el humo negro que saldrá por la chimenea. Pero si hay ganador, las papeletas se mezclan con clorato de potasio, lactosa y resina de cloroformo para generar un humo blanco.

En el último cónclave, el humo blanco salió de la chimenea en la quinta votación, el 13 de marzo de 2013, y el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio fue presentado al mundo como el papa Francisco poco después desde la logia de la Basílica de San Pedro.

Los preparativos siguen su curso mientras los cardenales se reúnen en sesiones informales y privadas para discutir las necesidades de la Iglesia en el futuro y el tipo de papa que puede liderarla.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press