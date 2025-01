Tiroteo contra un autobús que transportaba israelíes en Cisjordania ocupada deja 3 muertos

Policías israelíes bloquean una carretera principal después de que hombres armados abrieran fuego contra coches y un autobús que transportaba israelíes en la Cisjordania ocupada, matando al menos a tres personas, cerca de la aldea palestina de Al-Funduq, el lunes 6 de enero de 2025. (AP foto/Nasser Nasser) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.