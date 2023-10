Tesla pide a México infraestructura energética y vial para iniciar construcción de planta de autos

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Una estación de carga de Tesla en Woodstock, estado de Georgia, Estados Unidos, el jueves 28 de septiembre de 2023. El inicio de la construcción de la planta de Tesla ofrecida para el norte de México podría demorarse mientras se completan algunos requerimientos de infraestructura que planteó a las autoridades mexicanas el fabricante de automóviles eléctricos, anunció el jueves 5 de octubre de 2023 el gobierno del estado de Nuevo León. (AP Foto/Mike Stewart, Archivo)

Las autoridades de Nuevo León no informaron cuánto tiempo podrían demorar en cumplir con las peticiones de Tesla, pero un funcionario familiarizado con la operación, que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para declarar, indicó a The Associated Press que los trabajos podrían extenderse en lo que resta del año y que no sería hasta el 2024 cuando el fabricante de automóviles eléctricos iniciaría la instalación de su planta mexicana.