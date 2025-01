Teorías conspirativas de fraude electoral impulsan al presidente surcoreano y sus seguidores

ARCHIVO - Partidarios del presidente surcoreano Yoon Suk Yeol, que ha sido apartado del cargo, marcan para oponerse a su juicio político en Seúl, Corea del Sur, el sábado 11 de enero de 2025. Los carteles dicen "El juicio político es nulo". (AP Foto/Ahn Young-joon, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.