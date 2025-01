Temen que más de 40 paquistaníes se ahogaron en naufragio de bote migrante frente a costa de África

Ahsan Shahzad, padre de Suffian Ali, uno de los migrantes que falleció en el naufragio de un bote frente a la costa atlántica de África Occidental, es consolado por familiares, en su hogar en la aldea de Dhola, en el distrito de Lalamusa, Pakistán, el viernes 17 de enero de 2024. (AP Foto/K.M. Chaudary) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.