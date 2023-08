Tailandia: Partido populista busca crear coalición para formar nuevo gobierno

El líder del partido Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, izquierda, y el líder del partido Pheu Thai, Chonlanan Srikaew, se saludan al final de una conferencia de prensa en que anunciaron una coalición, en la sede del partido Pheu Thai en Bangkok, Tailandia, el lunes 7 de agosto de 2023. (AP Foto/Sakchai Lalit) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.