Supremo Tribunal Federal de Brasil rechaza pedido de Bolsonaro para asistir a investidura de Trump

ARCHIVO - El entonces presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a la izquierda, y el ministro de Defensa, Walter Braga Netto, asisten a una ceremonia en honor de deportistas militares que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Centro de Educación Física Almirante Adalberto Nunes, una instalación militar en Río de Janeiro, el 1 de septiembre de 2021. (AP Foto/Silvia Izquierdo, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.