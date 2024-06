Subsecretario de Política Fronteriza de EEUU admite un aumento de migración irregular desde Ecuador

Migrantes de Ecuador solicitantes de asilo acampan para protegerse del viento y la lluvia mientras esperan el proceso, tras cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, el 2 de febrero de 2024, cerca de Jacumba, California. Autoridades de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijeron el jueves 6 de junio de 2024 que ha aumentado el número de ecuatorianos indocumentados que llegan a su país y advirtió a los migrantes que no se expongan al peligro de los grupos de crimen organizado, especialmente para cruzar el Tapón del Darién. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved