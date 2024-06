Su Tierra los conecta y los hizo corredores: bienvenido al mundo de los maratonistas rarámuri

Casas salpican el paisaje montañoso en el área de Areponapuchi, México, el martes 14 de mayo de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El ultramaratonista Miguel Lara posa para una fotografía con algunas de sus medallas en su casa en Porochi, una comunidad indígena en las remotas montañas Tarahumara del norte de México, el domingo 12 de mayo de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Las corredoras rarámuri escuchan instrucciones antes del inicio de la carrera de Arihueta en Cuiteco, México, el sábado 11 de mayo de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La corredora rarámuri Evelyn Rascón habla con una compañera de equipo antes del inicio de la carrera de Arihueta en Cuiteco, México, el sábado 11 de mayo de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Las corredoras rarámuri compiten en la carrera Arihueta en Cuiteco, México, el sábado 11 de mayo de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los rarámuris observan a los corredores competir en la carrera de Arihueta en Cuiteco, México, el sábado 11 de mayo de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La corredora rarámuri Evelyn Rascón compite en la carrera Arihueta en Cuiteco, México, el sábado 11 de mayo de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La corredora rarámuri Teresa Sánchez está acompañada por residentes mientras compite en la carrera de Arihueta en Cuiteco, México, el sábado 11 de mayo de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La corredora rarámuri Teresa Sánchez descansa después de que ella y su equipo ganaron la carrera de Arihueta en Cuiteco, México, el sábado 11 de mayo de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer rarámuri, a la izquierda, que representa al equipo en la competencia de carreras de Arihueta, recoge sus ganancias del representante del equipo contrario, en Cuiteco, México, el sábado 11 de mayo de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved