Startup mexicana aborda el problema de los residuos plásticos convirtiéndolos en combustible

Carlos Parraguirre Díaz and Jesús Cuevas bombean gasolina de Petgas, fabricada a partir de residuos plásticos, a una motocicleta, en Boca del Río, en el estado de Veracruz, México, el 4 de enero de 2025. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Jesús Cuevas, técnico de Petgas, coloca tapones de plástico en una trituradora, en un centro de reciclaje en Boca del Río, en el estado de Veracruz, México, el 4 de enero de 2025. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Jesús Cuevas, técnico de Petgas, recoge tapones de plástico triturados en una bolsa, en un centro de reciclaje en Boca del Río, en el estado de Veracruz, México, el 4 de enero de 2025. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Jesús Cuevas, técnico de Petgas, carga con un saco lleno de plástico triturado, en un centro de reciclaje en Boca del Río, en el estado de Veracruz, México, el 4 de enero de 2025. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Diferentes tipos de plásticos, vistos en el interior de Petgaserita, una máquina de pirólisis no catalítica, que los convertirá en combustible, en Boca del Río, en el estado de Veracruz, México, el 4 de enero de 2025. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Jesus Cuevas, un técnico de Petgas, mete residuos plásticos en Petgaserita, una máquina de pirólisis no catalítica, que los convertirá en combustible, en Boca del Río, en el estado de Veracruz, México, el 4 de enero de 2025. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Diferentes tipos de plásticos, vistos en el interior de Petgaserita, una máquina de pirólisis no catalítica, que los convertirá en combustible, en Boca del Río, en el estado de Veracruz, México, el 4 de enero de 2025. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Jesús Cuevas (centro), Daniel Rodríguez (izquierda) y Carlos Parraguirre Díaz realizan una demostración del funcionamiento de la Petgaserita, una máquina de pirólisis no catalítica, que convierte residuos plásticos en combustible, en Boca del Río, en el estado de Veracruz, México, el 4 de enero de 2025. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Carlos Parraguirre Díaz, director de tecnología de Petgas, obtiene fuel durante una demostración del funcionamiento de Petgaserita, una máquina de pirólisis no catalítica que convierte los residuos plásticos en combustible, en Boca del Río, en el estado de Veracruz, México, el 4 de enero de 2025. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Edgar Pedroza y Carlos Parraguirre Díaz limpian la Petgaserita, una máquina de pirólisis no catalítica que convierte los residuos plásticos en combustible, en Boca del Río, en el estado de Veracruz, México, el 4 de enero de 2025. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved