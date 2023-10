Sospechoso de tiroteo en Bangkok utilizó una réplica modificada, según la policía

Guardas de seguridad revisan el bolso de un visitante en un acceso al centro comercial Siam Paragon en Bangkok, Tailandia, el 4 de octubre de 2023, un día después de que un adolescente abrió fuego en el interior del recinto y mató a dos personas. (AP Foto/Wason Wanichakorn) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.