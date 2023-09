Sobrevivir a lo impensable: ¿qué ha sido de las víctimas de abuso clerical en Chile?

Helmut Kramer posa para una foto en Santiago, Chile, el jueves 27 de julio de 2023. Kramer, de 53 años, contó que fue víctima de abusos sexuales a los 12 años en un colegio jesuita en Antofagasta, una ciudad al norte de Chile. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Integrantes del movimiento Laicos de Osorno cantan mientras sujetan carteles del sacerdote Fernando Karadima y su pupilo, el obispo de Osorno Juan Barros, en los que dice "un obispo encubridor no puede ser un sacerdote", a las afueras de la catedral en la que cuelga un póster del papa Francisco en Santiago, Chile, el 18 de enero de 2018. El caso de abusos sexuales de Karadima sacudió al Vaticano y truncó el viaje de Francisco a Chile en 2019. Empeoró cuando el pontífice acusó a las víctimas de Karadima de difamación. Más tarde, el pontífice terminó por admitir que se había equivocado en emitir ese juicio y los invitó a Roma para pedirles perdón. (AP Foto/Esteban Félix, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El sacerdote Fernando Karadima escoltado a su salida de la corte tras testificar en un caso, ante la denuncia de tres víctimas de él por abuso sexual, en Santiago, Chile, el 11 de noviembre de 2015. Karadima fue condenado a cadena perpetua por abuso sexual a menores, en un juicio canónico en 2011 y expulsado de la Iglesia en septiembre de 2018, antes de morir en 2021. (AP Foto/Luis Hidalgo, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Jaime Concha, sentado durante una entrevista y su prometida, de pie en Santiago, Chile, el jueves 27 de julio de 2023. Concha relató que fue víctima de abusos por parte de varios Hermanos Maristas y de curas del colegio de los Hermanos Maristas en el que estudió desde los 10 años. Le costó años procesar que lo que le ocurrió fue abuso sexual. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

José Andrés Murillo concede una entrevista en Santiago, Chile, el martes 25 de julio de 2023. Murillo contó que fue víctima de abuso sexual del sacerdote chileno Fernando Karadima y es ahora el director de la Fundación para la Confianza que ofrece apoyo gratuito psicológico, judicial y emocional a los sobrevivientes de abusos. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.