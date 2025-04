Sobrevivientes piden que el próximo papa aplique tolerancia cero ante abusos y señale a cardenales

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Tres monjas caminan por la Plaza de San Pedro después de un chuvasco en el cuarto día de luto por la muerte del papa Francisco, en el Vaticano, el 29 de abril de 2025. (AP Foto/Francisco Seco)

Preguntado por qué Cipriani se presentaba como cardenal y participaba en las reuniones, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que las regulaciones de la Santa Sede sobre los encuentros previos al cónclave son claras y exigen que todos cardenales asistan a menos que tengan “impedimentos legítimos” por “cuestiones personales o físicas”.

Cipriani, que vive en Madrid y Roma, ha calificado las acusaciones de “completamente falsas”.

Bruni afirmó que los cardenales abordaron esta semana el tema de los abusos, entre otros desafíos que enfrenta la Iglesia.

A principios de año, SNAP lanzó una iniciativa en internet, Conclave Watch, para proporcionar información sobre los cardenales y sus antecedentes. El grupo dice que, desde el lanzamiento, sobrevivientes de Fiyi, Tonga, Bélgica, Francia, Sudáfrica, Malawi, Italia, Canadá y Estados Unidos se han puesto en contacto con información adicional.

La iniciativa evalúa a los cardenales que se considera que aspiran al papado en sus registros de manejo de casos de abuso sexual, incluyendo si estuvieron involucrados en su encubrimiento, así como su aceptación de la ley de tolerancia cero propuesta por SNAP y ECA.

“Los sobrevivientes de abusos no quieren ver otro cónclave que elija a un papa que haya protegido y encubierto a delincuentes del clero”, dijo Sarah Pearson, portavoz de SNAP.

