Sirios conmemoran el aniversario 14 de la guerra civil celebrando la destitución de Bashar Assad

Un helicóptero del ejército sirio lanza flores y confeti sobre un grupo de manifestantes que conmemoran el aniversario 14 del inicio del levantamiento contra el régimen de Bashar Assad en marzo de 2011, en la plaza de los Omeyas, Damasco, Siria, sábado 15 de marzo de 2025. (AP foto/Ghaith Alsayed) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.