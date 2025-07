Siria anuncia un alto el fuego tras brote de violencia sectaria

Fuerzas del gobierno sirio se despliegan en la localidad de Mazraa, a las afueras de Sweida, donde se produjeron choques entre clanes beduinos suníes y milicias drusas, en el sur de Siria, el lunes 14 de julio de 2025. (AP Foto/Ghaith Alsayed) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.