Singapur ejecuta a hombre por tráfico de drogas y se dispone a ejecutar a una mujer

ARCHIVO - Vista del distrito comercial central de Singapur en medio de una bruma, 23 de setiembre de 2019. Singapur ejecutó a un hombre el miércoles 26 de julio de 2023 por tráfico de drogas y se dispone a ahorcar a una mujer el viernes, la primera en 19 años. (AP Foto/Vincent Thian, File)