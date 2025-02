Si fuera un candidato, el voto nulo sería el tercero con más respaldo en Ecuador: "No les creo nada"

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Trabajadores electorales cuentan papeletas en un centro electoral en Quito, Ecuador, tras los comicios, el lunes 10 de febrero de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Voz: Santiago Padrón, artista y activista político, afirmó a la AP que no se siente representado. “El sistema no me representa, el Estado no me representa, soy anarquista”, argumentó. “Tengo otra idea de lo que es el Estado y no se parece a lo que tenemos; mi forma de hacer política es no delegar el voto ni el poder a alguien”.