Sheinbaum lanza plan de desarme en México con el apoyo de la Iglesia católica y el ejército

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum (derecha) asiste al lanzamiento del programa "Sí al desarme, Sí a la paz", en el que los ciudadanos entregan voluntariamente sus armas, municiones o explosivos a cambio de dinero, en la Ciudad de México, el viernes 10 de enero de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Un soldado del ejército mexicano sostiene una pistola antes de su destrucción durante la ceremonia de lanzamiento del programa "Sí al desarme, Sí a la paz", en el que la gente entrega voluntariamente sus armas, municiones o explosivos a cambio de dinero, en la Ciudad de México, el viernes 10 de enero de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un soldado del ejército mexicano destruye un arma durante la ceremonia de lanzamiento del programa "Sí al desarme, Sí a la paz", en el que la gente entrega voluntariamente sus armas, municiones o explosivos a cambio de dinero, en la Ciudad de México, el viernes 10 de enero de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un soldado del ejército mexicano destruye un arma durante la ceremonia de lanzamiento del programa "Sí al desarme, Sí a la paz", en el que la gente entrega voluntariamente sus armas, municiones o explosivos a cambio de dinero, en la Ciudad de México, el viernes 10 de enero de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre muestra balas para canjear por dinero en efectivo durante la ceremonia de lanzamiento del programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz", en el que la gente entrega voluntariamente sus armas, municiones o explosivos a cambio de dinero, en la Ciudad de México, el viernes 10 de enero de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un niño entrega su pistola de juguete a cambio de un regalo no bélico durante la ceremonia de lanzamiento del programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz", en el que la gente entrega voluntariamente sus armas, municiones o explosivos a cambio de dinero, en la Ciudad de México, el viernes 10 de enero de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un niño recoge una pistola de juguete para canjearla por regalos no bélicos durante la ceremonia de lanzamiento del programa "Sí al desarme, Sí a la paz", en el que la gente entrega voluntariamente sus armas, municiones o explosivos a cambio de dinero en la Ciudad de México, el viernes 10 de enero de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.