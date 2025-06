Ser católico en una universidad secular puede ser un desafío; otros lo ven como una bendición

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Eric Anderson, en el centro, ministro asociado del campus de la Universidad de Princeton, reza con otros, después de una misa el viernes 16 de mayo de 2025. (AP Foto/Luis Andrés Henao) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

"Fue electrizante", dijo Nelson, agregando que hubo "alboroto" en la sala cuando el cardenal Robert Prevost, nacido en Chicago, se convirtió en el 267vo pontífice. "Fue increíble ver a un papa estadounidense".

Como otros miembros del ministerio católico, él tiene la esperanza de que el papa León XIV ayude a traer un renacimiento del catolicismo en Estados Unidos.

"Siento que hay un resurgimiento del catolicismo hoy en día", dijo Nelson, quien no tenía afiliación religiosa hasta el año pasado, cuando se convirtió al catolicismo. “Ves a personas que son apasionadas por su fe. Hay una nueva ola que viene, y vamos a tener más conversos como yo, que son 'nada'”.

En gran parte del mundo, el número de personas que no creen o no están afiliadas a ninguna religión organizada ha aumentado drásticamente a lo largo de los años. Los llamados "nada" —ateos, agnósticos o nada en particular— constituyen el 30% o más de la población adulta en Estados Unidos, según una encuesta de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research.

La Oficina de Vida Religiosa de Princeton dice que apoya a los miembros de la comunidad escolar “de cualquier identidad religiosa o de ninguna”.

Ser un católico devoto en un campus mayormente secular puede ser un desafío; Swantek dice que nunca se ha sentido “más necesario como sacerdote”.

Él está orgulloso de la comunidad católica unida y acogedora que lidera, y de cómo han ayudado a los conversos recientes a entrar en la fe.

La noticia del primer papa nacido en Estados Unidos fue bienvenida por católicos de todo el espectro ideológico en la patria del papa León XIV.

"Algo que me trajo mucha esperanza es que el papa León tiene un trasfondo misionero", dijo Ace Acuna, un exalumno de Princeton. Recientemente, asistió a una misa en la capilla antes de comenzar una peregrinación católica de casi cinco semanas desde Indianápolis hasta Los Ángeles.

"En un mundo donde en algunos lugares podría parecer que la fe está en declive, una Iglesia que está dispuesta a salir a los márgenes y evangelizar y estar en misión, eso va a ser muy importante", agregó Acuna.

Cuando era estudiante de pregrado en Princeton, Acuna dijo que la capilla se volvió crucial para su vida universitaria.

De camino a clases cada mañana, pasaba por la capilla para una oración silenciosa. Regresaba para la misa del mediodía y nuevamente al final del día para una última oración.

“Princeton es un lugar muy ocupado y hay mucho ruido tanto externamente como internamente porque estamos muy ocupados y siempre preocupados por lo siguiente", dijo. "A veces solo quieres silencio, y solo quieres un lugar donde puedas dejar tus cargas”.

Al final de una misa reciente, David Kim y su novia Savannah Nichols continuaron rezando cerca del altar, tomados de la mano, arrodillados o postrados en el suelo en señal de reverencia.

Kim, recién graduado del Seminario Teológico de Princeton, se convirtió al catolicismo el año pasado y ha estado sirviendo como monaguillo en la capilla de la Universidad de Princeton. Considera que el altar lateral de la capilla es "una isla de vida cristiana en un mundo incrédulo".

La Universidad de Princeton siempre ha tenido una comunidad religiosa vibrante y religiosamente diversa, dijo Eric Gregory, profesor de religión allí.

"De alguna manera es tan secular o incluso post-secular que no se siente amenazada por la presencia cristiana en el campus", dijo. “Los estudiantes religiosos en nuestro campus no están aislados del campus. También están en equipos deportivos, clubes y el periódico. Están integrados”.

Los católicos en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign (UIUC) estaban encantados con la elección de León XIV y revitalizados en la práctica de su fe.

"Poder vivir mi fe en este campus extremadamente secular es una gran bendición para mí", dijo el estudiante Daniel Vanisko, un católico de toda la vida, agregando más tarde en un correo electrónico que la elección del papa "realmente me ayuda a acercarme más a mi fe, viendo que alguien que creció en el mismo estado que yo, es el sucesor de Pedro en la Iglesia".

Cavan Morber, un estudiante de tercer año, dijo que asistir a la UIUC "me da la oportunidad de ser desafiado en mis creencias, pensar críticamente sobre lo que creo y compartir mi fe con otros”.

Preguntado en un intercambio de correos electrónicos sobre la elección del papa, Morber respondió: "¡Qué momento para estar vivo!".

"Tengo esperanza de que él podrá unir a la Iglesia en un momento de mucha división entre los católicos y todos alrededor del mundo", agregó Morber.

___

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press