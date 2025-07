Seis detenidos en Reino Unido tras protesta en hotel que alberga a solicitantes de asilo

Manifestantes ante el Bell Hotel en la localidad de Epping, Essex, Inglaerra, el domingo 20 de julio de 2025. (Yui Mok/PA via AP) Yui Mok

Las violentas protestas antiinmigrantes se extendieron por todo el Reino Unido el verano pasado después de que usuarios de redes sociales difundieran información errónea sobre la identidad de la persona que atacó una clase de baile en la ciudad noroccidental de Southport, y mató a tres niñas pequeñas. El atacante era un joven de 17 años nacido en el Reino Unido de padres de Ruanda, no un solicitante de asilo como se había rumoreado.

Antes de las protestas del domingo en Epping, la policía local emitió una orden que les permitía obligar a los manifestantes a descubrirse el rostro. Posteriormente emitieron una orden para que los manifestantes abandonaran el área alrededor del hotel. Esa orden de dispersión permaneció en vigencia hasta las 4 de la mañana del lunes.

La manifestación se produjo después de que ocho agentes de policía resultaran heridos el jueves cuando que una protesta pacífica frente al hotel escaló en violencia. La policía culpó de la violencia a personas de fuera de la comunidad que "llegaron al lugar con la intención de causar problemas".

Cuatro de los detenidos el domingo fueron arrestados en relación con eventos que ocurrieron durante la protesta inicial, dijo la policía. Un quinto fue arrestado bajo sospecha de causar daños criminales a un coche de policía, mientras que el sexto fue arrestado por estar equipado para causar daños criminales.

Las protestas comenzaron después de que un solicitante de asilo de 38 años fuera acusado de agresión sexual tras supuestamente intentar besar a una niña de 14 años. El hombre está detenido sin fianza después de su primera comparecencia ante el tribunal el 10 de julio. Niega los cargos.

"No tomamos partido, arrestamos a criminales y tenemos el deber de asegurarnos de que nadie resulte herido, simple y llanamente", dijo Anslow. "Sé que la gente de Essex sabe de qué se trata nuestro trabajo, así que sé que no creerán la basura que circula en línea y que está diseñada para no hacer más que inflamar tensiones y problemas".

El Consejo del Distrito de Epping Forest, que proporciona servicios gubernamentales locales en el área, condenó la violencia pero dijo que se había opuesto durante mucho tiempo a la decisión del gobierno central de usar el Bell Hotel para albergar solicitantes de asilo.

"Hemos compartido constantemente preocupaciones con el Ministerio del Interior de que el Bell Hotel es un lugar completamente inadecuado para esta instalación y debería cerrarse", dijo el líder del consejo Chris Whitbread en un comunicado la semana pasada. "Continuamos presionando a los funcionarios del Ministerio del Interior para el cierre inmediato del sitio y nos alienta que nuestros parlamentarios locales ahora estén apoyando activamente nuestra solicitud".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press