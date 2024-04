Secretaria del Tesoro de EEUU inicia gira de 5 días en China

La secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen, izquierda, saluda al viceministro de Finanzas chino Liao Min a su llegada al Aeropuerto Internacional Guangzhou Baiyun en la provincia de Guangdong, en el sur de China, el jueves 4 de abril de 2024. (AP Foto/Andy Wong, Pool) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved