Scholz y Merz chocan sobre economía e inmigración antes de las elecciones en Alemania

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, en el centro, y el vicecanciller y ministro de economía y clima, Robert Habeck, a la izquierda, escuchan al líder de los partidos cristianos en la cámara y candidato a canciller, Friedrich Merz, a la derecha, durante la última sesión parlamentaria antes de las elecciones nacionales, en el Bundestag de Berlín, Alemania, el martes 11 de febrero de 2025. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)