Santiago Peña asume como presidente de Paraguay y promete prosperidad y presencia internacional

El nuevo presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su esposa, Leticia Ocampos, saludan desde un automóvil mientras se dirigen a la Catedral el día de la asunción de Peña en Asunción, Paraguay, el martes 15 de agosto de 2023. (AP Foto/Jorge Saenz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La gente asiste a la ceremonia de juramento del presidente Santiago Peña en el Palacio de López, el día de su toma de posesión en Asunción, Paraguay, el martes 15 de agosto de 2023. (AP Foto/Jorge Saenz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El nuevo presidente de Paraguay, Santiago Peña, habla después de prestar juramento el día de su toma de posesión en Asunción, Paraguay, el martes 15 de agosto de 2023. (AP Foto/Jorge Saenz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El nuevo presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su esposa, Leticia Ocampos, saludan el día de su investidura en Asunción, Paraguay, el martes 15 de agosto de 2023. (AP Foto/Jorge Saenz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El rey Felipe de España, al frente al centro, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, al centro; el presidente de Chile, Gabriel Boric, al centro a la derecha, y el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, cuarto desde la izquierda, asisten a la toma de posesión del presidente de Paraguay, Santiago Peña, en Asunción, Paraguay, el martes 15 de agosto de 2023. (AP Foto/Jorge Saenz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El nuevo presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su esposa, Leticia Ocampos, saludan desde un automóvil mientras se dirigen a la Catedral el día de la asunción de Peña en Asunción, Paraguay, el martes 15 de agosto de 2023. (AP Foto/Jorge Saenz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved