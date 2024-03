Rusia arresta a un nuevo sospechoso por el ataque que dejó 143 muertos

Un ramo de flores colocado en la cerca frente a la sala de conciertos incendiada Crocus City Hall en las afueras de Moscú, 27 de marzo de 2024. El principal organismo investigador de Rusia dijo el jueves 28 de marzo de 2024 que se ha detenido a un nuevo sospechoso por complicidad en el ataque a una sala de conciertos en las afueras de Moscú que dejó 143 muertos. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.