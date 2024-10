Rescatistas buscan a personas atrapadas en hotel derrumbado en Argentina

Bomberos y rescatistas trabajan para encontrar supervivientes en los escombros del hotel Dubrovnik parcialmente derrumbado, en Villa Gesell, Argentina, el martes 29 de octubre de 2024. (AP Foto/Christian Heit) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Bomberos y rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros del hotel Dubrovnik parcialmente derrumbado, en Villa Gesell, Argentina, el miércoles 30 de octubre de 2024. (AP Foto/Adán González) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una vista de los escombros del hotel Dubrovnik parcialmente derrumbado, en Villa Gesell, Argentina, el martes 29 de octubre de 2024. (AP foto/Christian Heit) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Bomberos y rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros del hotel Dubrovnik parcialmente derrumbado, en Villa Gesell, Argentina, el miércoles 30 de octubre de 2024. (AP Foto/Adán González) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.