Reino Unido expulsará a agregado de defensa ruso por acusaciones de espionaje

En esta fotografía publicada por la Embajada de Rusia en Londres, el coronel Maxim Elovik, agregado de defensa ruso en el Reino Unido y el embajador ruso ante Reino Unido, Andrey Kelin (derecha) durante una ceremonia en Londres, el miércoles 8 de mayo de 2024. (Servicio de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia vía AP) Russian Embassy in London/Russian Foreign Ministry Press Service

La última ronda de medidas expulsa al agregado, Maxim Elovik, un coronel ruso que el gobierno describió como un “funcionario de inteligencia militar no declarado”. También rescindirá el estatus diplomático de varias propiedades rusas porque se cree que se han utilizado con fines de inteligencia, e impondrá nuevas restricciones a los visados y visitas de diplomáticos rusos.

“En los próximos días deberíamos esperar acusaciones de rusofobia, teorías conspirativas e histeria por parte del gobierno ruso”, dijo Cleverly en el Parlamento. “Esto no es nuevo y el pueblo británico y el gobierno británico no caerán en ello, y no serán tomados por tontos por los bots, trolls y lacayos de Putin”.