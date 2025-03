Rebeldes apoyados por Ruanda avanzan a ciudad minera del Congo, ignorando llamados a cese al fuego

ARCHIVO - Antiguos miembros de las Fuerzas Armadas y la policía de la República Democrática del Congo que supuestamente se rindieron a rebeldes del grupo M23 llegan a Goma, República Democrática del Congo, el domingo 23 de febrero de 2025. (AP Foto/Moses Sawasawa, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved