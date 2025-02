Reabren sitios históricos en Mosul tras la devastación de la ciudad iraquí por el Estado Islámico

Varias personas participan en los preparativos para la visita de Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, a la mezquita de Al Nuri en la ciudad vieja de Mosul, Irak, el miércoles 5 de febrero de 2025, reconstruida por la UNESCO tras resultar dañada en enfrentamientos con el grupo Estado Islámico cuando tomó la ciudad. (AP Foto/Farid Abdulwahed) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved