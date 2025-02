¿Quiénes son los rehenes liberados por Hamás como parte del alto al fuego en Gaza?

Combatientes de Hamás entregan un féretro que contiene uno de los cuatro cadáveres de rehenes israelíes, incluyendo una madre y sus dos hijos a personal de la Cruz Roja en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el jueves 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.